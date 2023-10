Balade nature « Les arbres et leurs hôtes, découverte de l’écosystème forestier » · Semaine de l’Arbre en fête Parc Bel Air Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Balade nature « Les arbres et leurs hôtes, découverte de l’écosystème forestier » avec l’association Cybèle dans le parc de Bel Air de 14h à 15h30. Suivez Didier Montigaud, naturaliste professionnel, bénévole de l’association Cybèle, pour découvrir les relations intimes entre les arbres et toute la vie forestière qui l’entoure (faune, flore, champignons…). » Sur inscription : https://urlz.fr/o3TI (15 participants maximum – dès de 8 ans) Parc Bel Air Parc de bel air 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/o3TI »}] [{« link »: « https://urlz.fr/o3TI »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dimanche 3 décembre, 14h00 à 15h30
Parc Bel Air
Parc de bel air 33185 le haillan
Le Haillan
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

