[Pique-nique culturel] Spectacle de contes Parc Bayard Saint-Nicolas-d’Aliermont, 27 juillet 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Le centre social La Parenthèse vous offre un moment de convivialité avec un pique-nique pas comme les autres ! Une conteuse vous offrira un spectacle familial à en couper le souffle. Une belle soirée en perspective !

Le pique-nique est à prévoir..

2023-07-27 18:30:00 fin : 2023-07-27 . .

Parc Bayard

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



La Parenthèse social center invites you to a picnic like no other! A storyteller will treat you to a breathtaking family show. We look forward to a wonderful evening!

Please bring your own picnic.

El centro social La Parenthèse le ofrece un picnic sin igual Un cuentacuentos ofrecerá un espectáculo familiar impresionante. Será una velada inolvidable

Traiga su propio picnic.

Das Sozialzentrum La Parenthèse bietet Ihnen einen geselligen Moment mit einem Picknick, das nicht wie alle anderen ist! Eine Märchenerzählerin wird Ihnen ein atemberaubendes Familienspektakel bieten. Ein schöner Abend in Aussicht!

Das Picknick ist selbst mitzubringen.

