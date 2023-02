Circuit “sur les pas de Marcel Pierre” Parc Barré Saint, 2 juin 2023, La Ferté-Macé.

Circuit “sur les pas de Marcel Pierre” 2 – 4 juin Parc Barré Saint

Accès gratuit. Possibilité de se garer dans la rue ou sur les parkings situés à proximité (Mairie)

Rendez-vous aux jardins 2023

Parc Barré Saint Rue du Docteur Poulain, 61600 La Ferté-Macé La Ferté-Macé 61600 Orne Normandie Accès gratuit. Possibilité de se garer dans la rue ou sur les parkings situés à proximité (Mairie)

Inauguré en 1901, il s’agissait de la propriété du Docteur Barré. Sa fille Madame François-Xavier Saint fit le legs de la maison paternelle au décès de son père. Ce parc a été transformé en jardin public avec un espace jeux pour les enfants et un kiosque entouré d’une roseraie. Près du kiosque, on peut admirer une statue qui est la réplique de la statue de Diane dont l’originale est exposée au Louvre. Elle a été offerte par Albert Christophle en 1892. Elle était d’abord placée à l’emplacement du monument de la Victoire puis devant la Caisse d’Epargne et depuis 1965 dans ce parc où elle semble se plaire… Le Mémorial de la Paix: ce monument est commandé en 1937 à Marcel Pierre par Mademoiselle Emilie Boulanger pour la commune de Bagnoles-de-l’Orne qui envisage de l’installer Place Centrale (actuellement Place du Général de Gaulle). Le monument, désigné « Monument de la Victoire » comme à La Ferté-Macé, représente la sonnerie de l’armistice mais il reste inachevé et n’a jamais été installé. Le monument est démembré et oublié. Deux statues de soldats blessés sont installées dans le cimetière de Bagnoles-de-l’Orne Normandie. Les autres statues (un sonneur de clairon et un soldat debout, un Christ -sans bras -et deux têtes de poilus) sont remisées dans le jardin de Marcel Pierre à La Ferté Macé. Après sa mort, en 1969, les statues tombent dans l’oubli, elles sont envahies par la végétation. L’association Les Amis de Marcel Pierre, créée en 2016, fait procéder à leur restauration.

Parcours urbain de 2 km et de 9 étapes

2023-06-02T08:00:00+02:00

2023-06-04T19:00:00+02:00

© Ville de La Ferté-Macé