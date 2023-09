Inauguration Parc Barbusse Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Inauguration Parc Barbusse Lille, 7 octobre 2023, Lille. Inauguration Samedi 7 octobre, 12h00 Parc Barbusse GRATUIT Venez partager un moment convivial avec le collectif Mezza et tous les partenaires qui ont permis de réaliser la cabane Mille Plateaux ! Le samedi 07 octobre à partir de 12h00 , au Parc Barbusse, Av. Verhaeren, Lille. Ce moment sera l’occasion de vous présenter le projet et sa réalisation et de partager un verre tous ensemble ! Projet réalisé dans le cadre du festival des Cabanes organisé par le WAAO –

Maison de l’architecture

Les partenaires : Edwood Construction, Ramery Construction, Atelier des façadiers, au coeur des Habitants. Parc Barbusse Avenue Verhaeren Lille Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T12:00:00+02:00 – 2023-10-07T13:00:00+02:00

2023-10-07T12:00:00+02:00 – 2023-10-07T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Parc Barbusse Adresse Avenue Verhaeren Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Parc Barbusse Lille latitude longitude 50.621221;3.029909

Parc Barbusse Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/