Parc Barbieux Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Visites guidées du parc Barbieux Samedi 16 septembre, 10h00, 11h30 Parc Barbieux Réservation par mail

D’une superficie de 25 hectares, le parc de Barbieux est le plus grand parc urbain au nord de Paris. Né de l’abandon d’un projet de canal souterrain au 19e siècle, ce site naturel est un véritable jardin à l’anglaise situé au coeur de la ville. Le parc est classé depuis 1994 et labellisé « Jardin remarquable » en 2010.

– Visite guidée par l’association des Amis du parc Barbieux :

o L’extraordinaire patrimoine vivant du parc Barbieux, dimanche à 10h – durée 1h

o Sports et récréations au parc Barbieux, dimanche à 11h30 – durée 1h

Parc Barbieux Avenue Jean Jaurès et avenue Le Nôtre – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 65 31 90 [{« type »: « email », « value »: « amisparcbarbieux@gmail.com »}] Tramway R, arrêt « Parc Barbieux »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Parc Barbieux © Anaïs Gadeau