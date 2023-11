Déco participative parc Barberousse Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Déco participative parc Barberousse Lille, 6 décembre 2023, Lille. Déco participative Mercredi 6 décembre, 14h15 parc Barberousse Entrée libre Le 6 decembre au parc barberousse, la mairie de quartier de saint maurice pellevoisins vous invitent a passer un moment conviviale

Au programme:

-decoration du sapin, stands de creation deco sapin de noel et un gouter pour vous rechauffer, rendez- vous de 14h15 a 16h parc Barberousse 74 rue saint gabriel Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0638800019 »}] Derrière la Mairie de quartier Ligne 2 du métro arret Saint Maurice Pellevoisin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

