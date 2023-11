Fête des allumoirs de saint Maurice Pellevoisin parc Barberousse Lille, 24 novembre 2023, Lille.

Fête des allumoirs de saint Maurice Pellevoisin Vendredi 24 novembre, 16h30 parc Barberousse Entrée libre

Le 24 novembre de 16h30 à 19h30 au parc Barberousse, nous vous invitons a passer un moment conviviale

Aux programmes: Fabrication d’allumoirs, Stands d’animation et maquillage, Soupe et chocolat chaud à déguster, Déambulation dans le parc aux lumiéres des allumoirs et une fanfare et profiter de cetet soiree pour rencontrer saint-nicolas

parc Barberousse 74 rue saint gabriel Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France Derrière la Mairie de quartier Ligne 2 du métro arret Saint Maurice Pellevoisin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T16:30:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00

Les Allumoirs