café composte parc Barberousse Lille, 10 novembre 2023, Lille.

café composte Vendredi 10 novembre, 15h00 parc Barberousse Entrée libre

L’assosciation les AJOnc vous invite au cafe – compos ce vendredi 10 novembre de 15h a 17h30 au parc Barberousse (parc de la mairie de quartier de saint maurice pellevoisins).

Cet evenement à pour but d’echanger, s’informer et se former a l’utilisation des composteurs .

parc Barberousse 74 rue saint gabriel Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03-28-55-03-30 »}] Derrière la Mairie de quartier Ligne 2 du métro arret Saint Maurice Pellevoisin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T15:00:00+01:00 – 2023-11-10T17:30:00+01:00

