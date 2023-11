Marché de Noël de Chants et Danses du Berry Parc Balsan Châteauroux, 1 décembre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Chants et Danses du Berry vous proposent un marché de Noël à la Maison des Arts et Traditions Populaires du Berry, dans le parc Balsan à Châteauroux..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Parc Balsan

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Chants et Danses du Berry will be holding a Christmas market at the Maison des Arts et Traditions Populaires du Berry in Châteauroux’s Parc Balsan.

Chants et Danses du Berry organiza un mercado navideño en la Maison des Arts et Traditions Populaires du Berry, en el Parc Balsan de Châteauroux.

Chants et Danses du Berry bieten Ihnen einen Weihnachtsmarkt im Maison des Arts et Traditions Populaires du Berry im Balsan-Park in Châteauroux an.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme