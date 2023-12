Freestyle Cup Parc balnéaire du Prado Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-06-18

fin : 2024-06-23 Evénement unique à Marseille, entre compétitions internationales, soirées, sports de glisse, apéros… Le tout face à la mer ! Venez vivre une expérience freestyle !.

Cet événement accueille des compétitions internationales de skate, de break dance, wingfoil, de BMX, de kitesurf également une master class de yoga.

Un festival de musique prend place après chaque compétitions de 18h à 1h du mardi au dimanche dont la fête de la musique avec un concert gratuit de 15 000 personnes.

L’événement est gratuit et ouvert à tous. .

Parc balnéaire du Prado Plage Borély et bowl

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

