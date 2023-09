Journée de l’Arbre Parc Balbi Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Journée de l’Arbre Parc Balbi Versailles, 30 septembre 2023, Versailles. Journée de l’Arbre Samedi 30 septembre, 11h00 Parc Balbi Inscription obligatoire pour l’atelier « Mangeoire à oiseaux » Dans le cadre des engagements pris dans le Plan Arbre, la ville vous invite à la 1ère Journée de l’Arbre de Versailles. Les ateliers de la Ville : Atelier Land-Art

Atelier Mangeoires à oiseaux :

Pommes de pin

Mangeoires en bois : 1 par famille – inscription préalable obligatoire

Balade thématique

Atelier Jus de pomme pressé

Exposition du travail de Jonathan Thevin, jardinier à la ville et tourneur sur bois.

Projection du film Le Chêne à l’Atelier Numérique à 18h30 Les ateliers et stands associatifs : L’ONF

L’Association des Naturalistes des Yvelines .

L’Association Naturez-vous

L’Association des Amis des forêts de Versailles et fausses reposes et Versailles Environnement Initiatives

Toutes les informations sur le site de versailles.fr Parc Balbi 12, rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles

2023-09-30T11:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

