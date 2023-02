PARC BAGATELLE PARC BAGATELLE, 15 avril 2023, MERLIMONT.

PARC BAGATELLE PARC BAGATELLE. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 00:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 85.0 à 85.0 euros.

Billet valable 1 jour du 15 avril au 1er octobre 2023 selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 4 ans BAGATELLELe parc d’attraction de la Côte d’OpaleSitué entre Berck et le Touquet, , le Parc Bagatelle est la destination incontournable de la famille. Avec plus de 35 attractions, un spectacle, 10 espaces de restauration, 2 boutiques, que vous soyez en famille, entre amis, en groupes, petits et grands c’est l’assurance d’une journée inoubliable.Si vous êtes téméraire, Le Triops du haut de ses 45 mètres vous attend pour le défier : oserez-vous l’aller-retour avec deux loopings, deux inversions le tous les pieds dans le vide. !! ou bien embarquerez vous à bord du Silver Wings pour une série de vrilles. Préférerez-vous le Famous Jack et ses nombreuses descentes attention virages très serrés. Besoin de se rafraichir, le tourbillon du Raft à bord de ses bouées ou les descentes du River Splash ou du Rapido vous satisferont. Bagatelle c’est aussi 18 attractions pour la famille et 11 pour les plus petits. Besoin d’une pause gourmande 10 espaces vous proposent tous types de restauration, cafétaria, fast-food, barbecue. Bagatelle c’est aussi un hallucinant et trépidant spectacle mise en scène par Tim Silver. Et n’oubliez pas de faire un détour du coté des animaux de la ferme des petits amis. PARC BAGATELLE

Votre billet est ici

PARC BAGATELLE MERLIMONT RD 940 Pas-de-Calais

Billet valable 1 jour du 15 avril au 1er octobre 2023 selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 4 ans

BAGATELLE

Le parc d’attraction de la Côte d’Opale

Situé entre Berck et le Touquet, , le Parc Bagatelle est la destination incontournable de la famille. Avec plus de 35 attractions, un spectacle, 10 espaces de restauration, 2 boutiques, que vous soyez en famille, entre amis, en groupes, petits et grands c’est l’assurance d’une journée inoubliable.

Si vous êtes téméraire, Le Triops du haut de ses 45 mètres vous attend pour le défier : oserez-vous l’aller-retour avec deux loopings, deux inversions le tous les pieds dans le vide. !! ou bien embarquerez vous à bord du Silver Wings pour une série de vrilles. Préférerez-vous le Famous Jack et ses nombreuses descentes attention virages très serrés. Besoin de se rafraichir, le tourbillon du Raft à bord de ses bouées ou les descentes du River Splash ou du Rapido vous satisferont. Bagatelle c’est aussi 18 attractions pour la famille et 11 pour les plus petits. Besoin d’une pause gourmande 10 espaces vous proposent tous types de restauration, cafétaria, fast-food, barbecue. Bagatelle c’est aussi un hallucinant et trépidant spectacle mise en scène par Tim Silver. Et n’oubliez pas de faire un détour du coté des animaux de la ferme des petits amis.

.85.0 EUR85.0.

Votre billet est ici