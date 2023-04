Sous le ciel de Sanem – Parc en musique Parc Backes rue de Niederkorn L-4992 Sanem, 3 juin 2023, Sanem.

Sous le ciel de Sanem – Parc en musique Samedi 3 juin, 11h00 Parc Backes rue de Niederkorn L-4992 Sanem

Découvrez une expérience exceptionnelle en vous joignant à nous pour une journée de musique et de nature au parc Backes. Plongez-vous dans un univers magique et laissez-vous emporter par des spectacles musicaux à couper le souffle dans ce parc sublime de la commune de Sanem.

Dès 11 heures, nous vous invitons à vous régaler avec des mets délicieux et des boissons rafraîchissantes pour vous accompagner tout au long de cette journée inoubliable. À partir de 12h30, l’Harmonie des Mineurs, lauréat du Prix du Mérite Culturel 2022 de la Ville d’Esch-sur-Alzette feront vibrer la scène avec leur musique entraînante.

De 14 heures à 15 heures, le duo Irina vous offrira une performance énergique qui vous fera frissonner. Vous serez ébloui(e) par la voix magnifique de la chorale des jeunes Zolwer Spatzen de 15 heures à 16 heures, et George Philippart clôturera cette journée musicale avec une prestation époustouflante qui vous fera vibrer d’émotions pures.

Reconnectez-vous avec la nature tout en profitant d’un spectacle musical de haute qualité.

Parc Backes rue de Niederkorn L-4992 Sanem Sanem Sanem Canton Esch-sur-Alzette 352 691 63 60 90 http://www.jardinsluxembourg.lu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

© Laurent Boquet