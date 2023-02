Parc Aventure Land PARC AVENTURE LAND, 15 avril 2023, MAGNY EN VEXIN.

Parc Aventure Land PARC AVENTURE LAND. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 00:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Billet non daté valable du 15 avril au 1er octobre 2023 selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins d’1 mètre Petits ou grands, que l’on soit amateur de sensations, amoureux de la nature ou explorateur de nouveaux horizons, le PARC AVENTURE LAND répondra à toutes les envies d’évasion ! A 30 minutes de Cergy vers la Normandie, c’est la destination idéale pour une journée de divertissement inoubliable en famille, entre collègues, ou entre amis. Réparties sur 17 hectares, ce sont plus de 30 activités qui vous attendent, toutes comprises dans le tarif d’entrée, sans supplément ! Dans la forêt vous attendent les Parcours Accrobranche, le Vir’Express, le Saut Vertig’Haut, les Parcours dans les Filets, les Hamacs géants, le Village des cabanes…Cette année, découvrez de nouveaux parcours et en particulier l’Escal’Arbre pour défier la gravité ! Sur la plaine de jeux, vous vous dépenserez dans les Structures Gonflables, les Trampolines, le Labyrinthe végétal ou découvrirez le Mini-Golf, la Mini-Ferme, le Turbobob… et deux toutes nouvelles tyroliennes en parallèle pour faire la course ! Déjouez les pièges de la sorcière en résolvant les énigmes de l’Escape Game Grandeur Nature, Foxi contre la sorcière ! Se munir d’un smartphone connecté et chargé. Venez aussi vivre l’aventure au coucher du soleil et relever des défis, lors des Soirées Accro-Branchées ! Le Parc AVENTURE LAND, vous accueille du 15 avril au 1er octobre 2023, les week-ends, jours fériés et tous les jours des vacances scolaires pour les particuliers et tous les jours pour les groupes. INFORMATIONS PRATIQUES : – L’accès à certaines activités fait l’objet de restrictions d’âge, de poids et de taille. Pour votre sécurité, merci de vous informer et de vous y conformer. – Chaussures fermées et caution (pièce d’identité) obligatoires pour l’accrobranche. – La Direction se réserve le droit de modifier le calendrier d’événements ou de fermer toute ou partie du Parc en cas de danger lié à la maintenance ou à la météo ou tout autre cas de force majeure. Aucun remboursement ne sera possible dans ces cas. – L’accès à toutes les activités n’est pas garanti.

