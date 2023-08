Visite libre de l’espace muséographique Parc aux étoiles Triel-sur-Seine, 16 septembre 2023, Triel-sur-Seine.

Visite libre de l’espace muséographique 16 et 17 septembre Parc aux étoiles Inscription conseillée – entrée libre dans la limite des places disponibles

Visite de l’espace muséographique

Découvrez le patrimoine universel accessible à toutes et à tous : le ciel nocturne.

Visitez l’espace muséographique guidé par un livret mettant en avant les objets du ciel nocturne et l’histoire de l’aventure spatiale. Terminez votre visite en découvrant la grande lunette astronomique fabriquée dans les ateliers de Gustave Eiffel.

Parc aux étoiles 2 rue de la chapelle 78510 TRIEL SUR SEINE Triel-sur-Seine 78510 L’Hautil Yvelines Île-de-France 0139747510 https://parcauxetoile.gpseo.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-pae.gpseo.fr/event/262774-journees-europeennes-du-patrimoine-2023 »}] Le Parc Aux Etoiles est le Centre de Culture Scientifique Technique et Industriel des Yvelines. Stationnement gratuit sur place pour les voitures, motos et vélos

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Cu GPS&O – PAE