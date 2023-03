Balade musicale en Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares Parc aux bambous Lapenne Catégories d’Évènement: Ariège

Lapenne

Balade musicale en Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares Parc aux bambous, 4 juin 2023, Lapenne. Balade musicale en Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares Dimanche 4 juin, 15h00 Parc aux bambous 3€ Dimanche 4 juin à 15h

Lapenne

Balade musicale

Venez écouter les musiques captées sur les plantes et laissez-vous bercer par ce duo magique plantes-musiciens. Des moments inoubliables pour ceux qui ont fait l’expérience de cette musique celtico-jazzy-chlorophylienne!

Le parcours pédestre sera ponctué de pauses musicales avec le duo Keryda et botaniques en compagnie de Joseph Michel. La balade s’achèvera autour d’un apéritif-concert à l’entrée du Parc aux Bambous.

Réservation au 05 61 05 52 03

Prévoir des chaussures de marche

Dénivelé : 150m.

RDV : Parc aux bambous

Tarif : 3€

Le Parc aux Bambous reçoit l’artiste Dominique Fajeau et son installation Polychromie des bambous du 13 mai au 1er novembre. Renseignements parcauxbambous.com Parc aux bambous Broques 09500 lapenne Lapenne 09500 Ariège Occitanie 05 61 60 52 11 http://www.parcauxbambous.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 52 03 »}] Au bord de la rivière l’Hers, en immersion dans la nature, parc privé de 5 ha dédié aux bambous (l’une des premières collections de bambous de France, agréée au CCVS, conservatoire des collections de végétaux spécialisés). Le parc propose également un labyrinthe, un jardin de fleurs, un verger avec des pommiers de variétés anciennes, des arbres remarquables, fougères, graminées. Bassin aux nénuphars. Pépinière, boutique, restaurant. Ouvert du 1er mai au 30 septembre entre Pamiers et Mirepoix puis D6 entre La Bastide-de-Lordat et Lapenne (hameau de Broques) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 © PAH

Détails Catégories d’Évènement: Ariège, Lapenne Autres Lieu Parc aux bambous Adresse Broques 09500 lapenne Ville Lapenne Departement Ariège Lieu Ville Parc aux bambous Lapenne

Parc aux bambous Lapenne Ariège https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapenne/

Balade musicale en Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares Parc aux bambous 2023-06-04 was last modified: by Balade musicale en Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares Parc aux bambous Parc aux bambous 4 juin 2023 Lapenne Parc aux bambous Lapenne

Lapenne Ariège