Cirque Plaisir – Cabaret Mâchefer Parc aux Angéliques Bordeaux, 15 décembre 2023, Bordeaux.

Cirque Plaisir – Cabaret Mâchefer 15 – 31 décembre Parc aux Angéliques Tarifs : 10 € – 12 €.

Un monsieur loyal qui balaye l’éventail de nos plaisirs, du plus petit au plus coupable, du plus doux au plus fou…un diaboliste qui doute, un fil de fériste daltonien, une motarde capilotractée, une cantatrice mi poule mi cascadeuse, des boxeurs amoureux,du risque de la joie…. et de la peur, j’en passe et des meilleurs.

Infos pratiques

Du 15 au 31 décembre

Parc aux Angéliques

Parc aux Angéliques Quai des Queyries, 33000 Bordeaux

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

2023-12-31T18:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:30:00+01:00

Cirque Spectacle