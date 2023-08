Pique-nique de rentrée Parc Aubert Le Chesnay-Rocquencourt Catégories d’Évènement: Le Chesnay-Rocquencourt

Yvelines Pique-nique de rentrée Parc Aubert Le Chesnay-Rocquencourt, 10 septembre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt. Pique-nique de rentrée Dimanche 10 septembre, 12h00 Parc Aubert L’AFC du Chesnay et alentours propose un pique-nique de rentrée le dimanche 10 septembre. Rendez-vous de midi à 15h, au Parc Aubert au Chesnay.

Repas tirés du sac, desserts offerts par votre AFC.

Surprise pour les enfants ! Parc Aubert Rue Jean Louis Forain, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « afc78lechesnay@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

