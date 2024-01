Noël gaulois au Parc Astérix Parc Astérix Plailly, samedi 23 décembre 2023.

Plailly Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2024-01-07

Noël approchant, le Parc Astérix arbore comme le veut la tradition ses plus belles couleurs d’hiver pour offrir aux petits comme aux grands une expérience magique et immersive. Nouveauté cette année, Le jardin merveilleux du Père Noël, où vous pourrez retrouver tous les mystères des jardins lumière du Père Noël dans la file d’attente de l’attraction Romus et Rapidus. Des spectacles étonnants viendront s’ajouter en mettant à l’honneur le traditionnel Père Noël, les arts du cirque, ou encore l’illusion et la poésie. Dans un décor grandiose, les allées du Marché de Noël s’agrandissent pour accueillir plus de saveurs gourmandes.

Le Défilé Gaulois de Noël, aux arènes, sur le lac, au théâtre ou sur la glace, des spectacles aux quatre coins du Parc.

D’une durée de 15 à 25 minutes, ces spectacles thématiques mettront en scène acrobates, danseurs et magiciens dans des univers variés invitants au voyage et à l’émerveillement.

Nouveauté : les jardins merveilleux du Père Noël : Retrouvez tous les mystères des Jardins Lumière du Père Noël dans la file d’attente de l’attraction Romus et Rapidus.

-Le Défilé Gaulois de Noël : Les personnages défilent dans le Parc avec les chars Gaulois arborant les couleurs et lumières de Noël

-Qui veut la peau du Père Noël ? : Un spectacle de Noël sur glace exclusif qui se déroule au cœur de la fabrique de jouets du Père Noël au théâtre de la Joconde

-Quel Cirque ! : Acrobates et danseurs transportent les visiteurs dans le monde du cirque. Un spectacle à découvrir dans les arènes qui épatera petits et grands

-L’Ile aux Vœux : Un spectacle nocturne et poétique sur le Lac clôturera la journée des visiteurs, avec des effets de lumières, feux d’artifice et des effets pyrotechniques

.

Parc Astérix

Plailly 60128 Oise Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-04 par SIM Hauts-de-France – Chantilly-Senlis Tourisme