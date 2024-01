PARC ASTERIX – OFFRE NOEL NON DATE 2024 Parc Asterix Plailly, vendredi 29 mars 2024.

PARC ASTERIX – OFFRE NOEL – BILLET NON DATE SAISON 2024Offre valable jusqu’au 31 décembre 2023 dans la limite des quotas alloués à cette opération.Billet non daté valable du 30 mars 2024 au 5 janvier 2025, selon calendrier d’ouverture du parc.Billet Adulte/Enfant au prix de l’enfant à 54€ au lieu de 62€ pour l’adulte*.Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.*Par référence au prix antérieur du billet saison 2024 le plus bas, observé au cours des 30 derniers jours précédents le premier jour de l’offre promotionnelleLe Parc Astérix fête ses 35 ans en 2024 ! À l’occasion de son 35ème anniversaire, le Parc Astérix vous propose un programme riche en nouveautés : nouvelle attraction, nouvelle comédie musicale et plein d’autres surprises vous attendent !Nouvelle attraction : La Tour de Numérobis Une nouvelle attraction à sensations vient compléter l’offre. Au-delà des apparences, découvrez le génie insoupçonné de Numérobis ! Après une ascension vertigineuse de 40 mètres, les visiteurs seront récompensés par une vue panoramique exceptionnelle, leur permettant même depuis l’Égypte d’admirer toute la Gaule. Et pour ce qui est de la descente, pas de panique ! Elle s’effectue en douceur, parole de Numérobis ! Nouvelle comédie musicale 35 ans, ça se fête… Pour célébrer dignement ces années partagées avec ses visiteurs, le Parc Astérix lance sa première comédie musicale ! Suivez les aventures de Groupidupianix et de Sérotonine, deux jeunes Gaulois prêts à tout pour réaliser leurs rêves : devenir un célèbre barde pour l’un et se faire accepter en tant que première femme druide pour l’autre. Ensemble, ils vous interpréteront en live des chansons composées spécialement pour le spectacle au milieu de décors et costumes tout aussi impressionnants qu’inédits. Pour y assister, rendez-vous au Théâtre de Panoramix pour 25 minutes de spectacle.Et toujours Toutatis, l’attraction de tous les records En moins d’un an, cette attraction a rencontré un véritable succès auprès des visiteurs, la plaçant dans le TOP 3 des meilleures attractions du Parc Astérix. Célébrez Toutatis lors d’un festival druidique inédit. Prouvez votre courage en montant à bord d’une attraction unique au monde. Avec ses 110km/h et ses 51 mètres de haut, elle est la plus rapide de France. Mesurez-vous également à l’expérience hypnotisante Chez Gyrofolix, une attraction familiale pour les plus petits mais pas moins téméraires Gaulois ! Sans oublier l’Aire de Jeux du Sanglier d’Or.Toute l’année, le Défilé Gaulois Rien de mieux pour lancer la saison : Découvrez le défilé gaulois avec Astérix, Obélix, Cléopâtre, César, Barbe-Rouge et tous les personnages du plus célèbre village gaulois. Cette année, le défilé sera complété d’un char sur le thème de la BD « Astérix en Hispanie ». L’été Gaulois, du 13 juillet au 31 août 2024Le Parc sera ouvert sous les soirs jusqu’à 22h.Prenez part au célèbre Banquet Gaulois (accès en supplément) : Une expérience immersive, ponctuée d’animations avec les héros de la bande dessinée.Et pour finir la journée en beauté, entrez dans un tourbillon de sons et lumières grâce au spectacle nocturne « Le Ciel vous tombe sur la tête ». Peur sur le Parc, du 5 octobre au 11 novembre 2024Découvrez ou redécouvrez la dernière maison hantée située dans la zone Égypte du Parc : Le Tombeau des Dieux. Si les précédentes ont pu vous faire frissonner, celle-ci va vous glacer le sang ! Une expérience multisensorielle qui vous fera hurler de peur : Condamnés à l’enfer éternel, les dieux Sobek et Anubis seront prêts à tout pour mettre le chaos dans votre esprit. Alors ? Aurez-vous assez de courage pour survivre aux 9 épreuves du tombeau des Dieux ? Et toujours, la nouvelle zone de frissons : La Malédiction du Sirius ! Des maisons hantées, des déambulations de créatures monstrueuses et des animations et décors drôlement terrifiants pour les petits gaulois. Les 12, 19, 26, 30, 31 octobre et 1er et 2 novembre 2024, assistez à nos nocturnes endiablées. (Nécessite l’achat d’un billet spécifique.) Noël Gaulois, du 21 décembre au 5 janvier 2025 Le Parc Astérix sort les guirlandes et les belles lumières. Retrouvez les mystères des « Jardins Merveilleux du Père Noël » dans la file d’attente de l’attraction Romus et Rapidus : Parcourez La Forêt Enchantée, visitez Le Village aux Merveilles, succombez aux sucreries dans Les Délices du Jardin et percez le secret de fabrication des jouets Gaulois à La Fabrique du Père Noël. Le Père Noël Gaulois vous attend confortablement installé sur son trône pour prendre la pose avec vous ! Des animations exclusives vous attendent : Un marché de Noël aux saveurs gourmandes, « Tous en Piste, le village de la glisse », composé d’une patinoire, d’un espace pour les enfants et de pistes de glisse. Repartez avec votre photo souvenir du Père Noël ! Et assistez au spectacle final de son, lumière et pyrotechnie : « L’île aux vœux ». Séjournez dans les hô

Tarif : 54.00 – 54.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 00:00

Parc Asterix AUTOROUTE A1 – RER B 60128 Plailly 60