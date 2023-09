1,2,3… Goodies ! Parc Astérix Plailly Catégories d’Évènement: Oise

Plailly 1,2,3… Goodies ! Parc Astérix Plailly, 12 octobre 2023, Plailly. 1,2,3… Goodies ! 12 et 13 octobre Parc Astérix Tentez de remporter un souvenir exclusif du Musée de l’Air et de l’Espace parmi invitation, porte-clés, guide ou carnet !

Emportez chez vous un morceau de notre histoire. Parc Astérix 60128 Plailly Plailly 60128 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T10:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

