Plailly Jeu concours : Remportez 7 jours de location de matériel de ski pour 1 personne ! Parc Astérix Plailly, 12 octobre 2023, Plailly. Jeu concours : Remportez 7 jours de location de matériel de ski pour 1 personne ! 12 et 13 octobre Parc Astérix Pour jouer : rdv sur notre stand et scannez le QRcode du jeu correspondant. Jeu concours réservé aux participants du salon, le jeu se déroule les 12 et 13 octobre. Fin du jeu le 13/10 à 17h00. Tirage au sort à 17h00 et envoi du bon d’échange par email. Retrouvez notre plateforme de e-billetterie sur : app.reducce.fr

10 gagnants possibles

Valeur du produit : Valeur unitaire moyenne 160€ TTC

Date de validité : 30/04/2025

Conditions spécifiques : Bon pour la location d’un pack complet SKI ALPIN ou SNOWBOARD pour 1 personne (skis-chaussures-bâtons ou snowboard-boots) de catégorie Rouge/Intermédiaire. Utilisable dans l’un des 265 magasins Intersport de station en France, après réservation préalable. Lot valable jusqu’au 30/04/25 pour une location de 7 jours consécutifs, réservation au moins 3 semaines avant le départ, sous réserve de disponibilités. Lot nominatif, non cessible, non échangeable, valable pour le gagnant. Assurance vol, casse non incluse. Casque non inclus. Réservation sous réserve de disponibilités.

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

