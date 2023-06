Sortie loisirs : Parc Astérix Parc Astérix Plailly, 17 juin 2023, Plailly.

Sortie loisirs : Parc Astérix Samedi 17 juin, 09h00 Parc Astérix Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Samedi 17 juin 2023, sortie Parc Astérix à la journée sur réservation

Tarif 2

Une journée inoubliable dans les univers du Parc Astérix : l’Egypte, l’Empire Romain, les Vikings, à travers le temps, Bienvenue chez les Gaulois et la Grèce Antique. 42 attractions sont disponibles et des spectacles humoristiques à ciel ouvert : Tonnerre 2 Zeus, La Galère, Oziris, les Chaises Volantes, les Chaudrons, le Cheval de Troie, Pégase Express, ainsi que la nouveauté de cette année,Toutatis, une attraction unique au monde. Avec ses 110 km/h et ses 51 mètres de haut, elle est la plus rapide de France.

https://www.youtube.com/watch?v=EG_hQhqzcH8

Parc Astérix Parc Astérix Plailly 60128 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-loisirs-11-15 »}, {« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/ »}] [{« link »: « https://www.parcasterix.fr/ »}, {« data »: {« author »: « Coastertube », « cache_age »: 86400, « description »: « Vidu00e9o embarquu00e9e en GoPro de lu2019attraction Tonnerre 2 Zeus la toute nouvelle version du Parc Astu00e9rix ! Nouveau train, nouveau parcours pour ce gros coasteru2026n————nMes ru00e9seaux sociaux u2b07ufe0fnFacebook : CoastertubenInstagram : CoastertubeytbnTikTok : Coastertubenn#Tonnerre2Zeus #ParcAsterix », « type »: « video », « title »: « PARC ASTu00c9RIX TONNERRE 2 ZEUS : Nouveautu00e9 2022 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/EG_hQhqzcH8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=EG_hQhqzcH8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCdyIzu3bfDXGT21rXbZyJzQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=EG_hQhqzcH8 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T21:00:00+02:00

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T21:00:00+02:00

CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans

© Clavim/V.Radkevich