PARC ASTÉRIX PASS GAULOIS PARC ASTÉRIX, 8 avril 2023, PLAILLY.

Valable du 08/04/23 au 07/01/24 Selon calendrier d’ouverture du site Hors nocturnes Peur sur le Parc (19h – 1h) INFO : 09 86 86 86 87 Échange de cette contremarque sur le site du parc jusqu’au 5 novembre 2023.Des sensations à partager en famille dès le 8 avril 2023 !À 35 km au nord de Paris, le Parc Astérix est un détonnant mélange de 50 attractions et spectacles mis en scène dans 6 univers retraçant les aventures du célèbre gaulois.Mais également 3 hôtels atypiques et authentiques : Les Trois Hiboux, La Cité Suspendue, Les Quais de Lutèce, faisant du Parc Astérix une véritable destination de séjour.« TOUTATIS ». UNE ATTRACTION UNIQUE AU MONDE ! Dans la volonté d’offrir toujours plus de sensations fortes à ses visiteurs, le Parc Astérix proposera au printemps 2023 une attraction inédite, la plus haute et la plus rapide de France !D’une hauteur de 51 mètres, ce grand huit installé dans la zone thématique « la Gaule » ravira sans aucun doute les amateurs de vitesse avec ses 110 km/h !Cette nouvelle zone à la scénographie exceptionnelle sera complétée d’une aire de jeux pour enfants, d’un restaurant et d’un kiosque sucré. Amateurs de sensations fortes, préparez-vous !LE DEFILE GAULOISAdmirez le nouveau défilé gaulois dans une ambiance chaleureuse et musicale, et retrouvez les personnages emblématiques des aventures d’Astérix. En 2023, le défilé sera complété d’un nouveau char sur le thème des pirates.L’ÉTÉ GAULOISDU 14 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2023Tous les soirs, ouverture jusqu’à 22hUne aventure taillée sur mesure pour profiter pleinement d’un été typiquement gaulois : des défis pour petits et grands, des attractions pour tous les goûts, du spectacle… Les éclaboussures sont assurées lors de cette saison bien mouvementée !PEUR SUR LE PARC : FRISSONS ET FOUS RIRES GARANTISDU 30 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE 2023Parc Astérix se transforme avec l’évènement terriblement irrésistible PEUR SUR LE PARC.Des rencontres effrayantes, des attractions métamorphosées et des spectacles inédits. Il y en a pour tous les goûts !Les plus téméraires pourront découvrir la toute nouvelle zone de frissons : La Malédiction du Sirius !Les 14, 21, 28, 29, 30 et 31 octobre et 4 novembre assistez à nos nocturnes (1) endiablées.(1) Nécessite l’achat d’un billet spécifique. UN NOËL GAULOIS UNIQUEDU 23 DECEMBRE 2022 AU 7 JANVIER 2023Pour fêter Noël, les irréductibles gaulois ont proposé une trêve aux Romains, à grands renforts de menhirs enneigés, d’animations délirantes, de décorations complètement givrées et de musiques de Noël. Plongez dans l’univers de Noël au Parc Astérix.Pas de capture d’écran du billet pouvant rendre le code barre illisible.

PARC ASTÉRIX PLAILLY AUTOROUTE A1 PARIS LILLE Oise

