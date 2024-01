Stage « Jeux de nos ancêtres » Parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq, jeudi 25 avril 2024.

Stage « Jeux de nos ancêtres » Un stage d’une journée pour découvrir les jeux d’antan au parc Asnapio. Jeudi 25 avril, 09h30, 13h30 Parc Asnapio 20€ / 16€ la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T09:30:00+02:00 – 2024-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-25T13:30:00+02:00 – 2024-04-25T16:30:00+02:00

Un stage on ne peut plus ludique pour découvrir les jeux des Egyptiens, des Romains, des Grecs et des Vikings. Jeux de plateau, de lancer ou d’adresse, les enfants s’affronteront tour à tour. Amusement et rigolade garantis !

Les enfants découvriront le kubb et le jeu du coffre des Vikings, le senet égyptien, les jeux de plateau de l’Antiquité comme le latroncule ou la marelle.

Dès 7 ans.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Horaires: 9h30-16h30.

Prévoir le pique-nique pour le midi.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 47 21 99 https://asnapio.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/parcasnapio [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}] Situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve-d’Ascq, le parc de reconstitution archéologique Asnapio vous ouvre les portes du passé. Des habitats de la préhistoire au Moyen Âge ont été bâtis d’après les fouilles régionales et selon des techniques anciennes, afin d’offrir une image concrète des demeures de nos ancêtres et de leur quotidien. Métro ligne 1- station Pont de Bois puis liane 6 ou bus 32 arrêt LAM ou Comices ou bus 34 arrêt Lac de Canteleu ou Métro ligne 2 station Fort de Mons puis liane 6 arrêt LaM ou Comices.

stage jeux

Parc Asnapio