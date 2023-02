Sortilèges et potions Parc Asnapio, 21 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Sortilèges et potions 21 et 22 octobre Parc Asnapio

5€ tarif plein, 4€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 16 ans

Festivité de clôture de la saison du parc Asnapio.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Métro ligne 1- station Pont de Bois puis liane 6 ou bus 32 arrêt LAM ou Comices ou bus 34 arrêt Lac de Canteleu ou Métro ligne 2 – station Fort de Mons puis liane 6 arrêt LaM ou Comices.

03 20 47 21 99 https://asnapio.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/parcasnapio Situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve-d’Ascq, le parc de reconstitution archéologique Asnapio vous ouvre les portes du passé. Des habitats de la préhistoire au Moyen Âge ont été bâtis d’après les fouilles régionales et selon des techniques anciennes, afin d’offrir une image concrète des demeures de nos ancêtres et de leur quotidien. Visites guidées régulières, stages et dimanches à thèmes permettent de découvrir la vie quotidienne de manière ludique et pédagogique. Visites libres ou guidées et/ou animations familles : Tarif plein : 4 € / Tarif réduit : 2 € / Gratuit : Moins de 5 ans Caisse fermée 30 minutes avant la fermeture du parc. CB acceptée.

Qui n’a pas rêvé de préparer une potion magique et de voir quels effets elle pourrait bien avoir ?

Attention, certaines d’entre elles peuvent avoir de redoutables conséquences, surtout si elles sont associées à de puissants sortilèges.

Les personnages maléfiques qui seront présents sur le parc pour cette journée de clôture ne s’y trompent pas et prévoient de vous concocter quelques nouvelles recettes en quête d’un monde noir, répugnant et gluant. A grand renfort d’incantations, de mélodies envoûtantes, de fumées explosives et d’ingrédients inconnus, ils vous feront découvrir un monde démoniaque.

Attention ! Votre venue est à vos risques et périls !

Nombreux spectacles et ateliers participatifs en continu.

Avec la Compagnie Sonjeveyes, Les Colporteurs de couleurs et la Cie du Trak’n’art.

Possibilité de se restaurer sur place, ou de pique-niquer.



Dates et horaires de début et de fin :

2023-10-21T14:00:00+02:00

2023-10-22T19:00:00+02:00

