Grandir! Quelle histoire… Parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq, 10 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Grandir! Quelle histoire… Dimanche 10 septembre, 14h00 Parc Asnapio Entré gratuite.

Dans l’Antiquité et au Moyen Age, des périodes semées de croyances, de superstitions et de dangers en tout genre, les premiers mois de la vie d’un enfant n’étaient pas de tout repos. A Rome, les bébés étaient comprimés dans des bandelettes ou étaient parfois abandonnés car nés sous un jour néfaste…

Comment savoir si l’on attendait un garçon ou une fille? Que signifiait « exposer un bébé »? Quelle était la technique d’emmaillotage? Autant de questions qui trouveront des réponses à l’occasion de cet après-midi consacrée à l’enfance.

Croyances et savoirs médiévaux, rites parfois étranges de la grossesse et de l’enfantement, superstitions populaires se mélangeant à la foi chrétienne seront également évoqués dans 2 spectacles successifs intitulés « Avant la vie: la ventrière » ( à 14h30 et 16h30 ) et « Grandir vite! » ( à 15h30 et 17h30 ).

De nombreux ateliers participatifs seront en accès libre toute l’après-midi.

Et aussi: départs de visites guidées des bâtiments à 15h15, 16h30 et 17h45.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 47 21 99 https://asnapio.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/parcasnapio [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}] Situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve-d’Ascq, le parc de reconstitution archéologique Asnapio vous ouvre les portes du passé. Des habitats de la préhistoire au Moyen Âge ont été bâtis d’après les fouilles régionales et selon des techniques anciennes, afin d’offrir une image concrète des demeures de nos ancêtres et de leur quotidien.

Visites guidées régulières, stages et dimanches à thèmes permettent de découvrir la vie quotidienne de manière ludique et pédagogique.

Visites libres ou guidées et/ou animations familles : Tarif plein : 4 € / Tarif réduit : 2 € / Gratuit : Moins de 5 ans

Caisse fermée 30 minutes avant la fermeture du parc. CB acceptée. Métro ligne 1- station Pont de Bois puis liane 6 ou bus 32 arrêt LAM ou Comices ou bus 34 arrêt Lac de Canteleu ou Métro ligne 2 – station Fort de Mons puis liane 6 arrêt LaM ou Comices.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T14:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

2023-09-10T14:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

asnapio Villeneuve d’Ascq

Cie de la Lune d’Ambre