L’archéologie dans l’assiette. Dimanche 14 mai, 15h00 Parc Asnapio Entrée gratuite.

Bière ou cervoise ? D’où viennent-elles ? Comment se fabriquaient-elles ? Quels étaient les ingrédients et les ustensiles du brasseur ? Quels étaient les goûts ?… Un artisan brasseur proposera de découvrir les différentes céréales brassicoles sur épis et en grains et d’employer un fléau et un van pour leur nettoyage, avant d’utiliser une meule pour écraser les grains en vue de la préparation du brassin, la cuve où l’on brasse la bière.

Une dégustation du moût (le résultat du brassage non fermenté), ainsi que de différentes boissons à base de céréales, sera proposée en fin de parcours. Une belle découverte de la zythologie en perspective !

Côté cuisine, toutes les périodes seront représentées et il sera possible de déguster du poisson cuit dans l’argile comme au Néolithique, une potée gauloise à base de lentilles, diverses tourtes aux épices du Moyen Âge, ou même du pain égyptien, additionné de dattes, de figues ou de miel.

Bien repus, vous pourrez partir à la rencontre de Dame Gyselette l’intendante et de Dame Yola la cénelière, qui vous feront entrevoir la complexité de l’organisation des ripailles au temps de Louis XI. L’élaboration de banquets admirables bien sûr, mais aussi tout ce qui se cache derrière : la mise en cave du vin et des récoltes, le choix des plats, la commande des victuailles au dernier moment… sans oublier les bancs, les tables et les serviteurs bien sûr ! Spectacles à 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30.

De nombreux ateliers participatifs seront proposés en continu, ainsi que des petits jeux autour des aliments d’avant.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Association Ludotium