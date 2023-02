Pour la gloire de Rome! Parc Asnapio, 22 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq.

5€ tarif plein 4€ tarif réduit (Villeneuvois, moins de 18 ans, étudiants, RSA, demandeurs d’emploi, allocataires adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte Crédit-loisirs). Sur présentation des justificatifs. Gratuit / moins de 16 ans

Pour sa festivité d’ouverture de la saison 2023, le parc archéologique Asnapio propose de plonger dans la réalité quotidienne des Romains de l’Antiquité !

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Métro ligne 1- station Pont de Bois puis liane 6 ou bus 32 arrêt LAM ou Comices ou bus 34 arrêt Lac de Canteleu ou Métro ligne 2 – station Fort de Mons puis liane 6 arrêt LaM ou Comices.

03 20 47 21 99 https://asnapio.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/parcasnapio Situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve-d’Ascq, le parc de reconstitution archéologique Asnapio vous ouvre les portes du passé. Des habitats de la préhistoire au Moyen Âge ont été bâtis d’après les fouilles régionales et selon des techniques anciennes, afin d’offrir une image concrète des demeures de nos ancêtres et de leur quotidien. Visites guidées régulières, stages et dimanches à thèmes permettent de découvrir la vie quotidienne de manière ludique et pédagogique. Visites libres ou guidées et/ou animations familles : Tarif plein : 4 € / Tarif réduit : 2 € / Gratuit : Moins de 5 ans Caisse fermée 30 minutes avant la fermeture du parc. CB acceptée.

Rome a laissé la trace d’un peuple civilisé mais surtout conquérant qui va engendrer l’établissement de forts permanents, la construction de routes, de ponts et d’aqueducs ainsi que la fondation de villes où femmes et enfants de soldats vont s’installer, accompagnés des artisans et commerçants qui leur fourniront le nécessaire pour vivre.

Découvrez ce monde où se mêlent le civil et le militaire. La cuisine, le commerce des tissus et des vêtements, celui des parfums et des poisons, la cosmétique et l’hygiène, l’artisanat (forge, tissage, travail du cuir, frappe de monnaies), la petite enfance et les jeux…

Et aussi les corvées imposées aux soldats, l’administration des camps, les cérémonies religieuses, les entrainements au combat… Tout ce qui pouvait être le quotidien sur un campement.

Cérémonie religieuse à 18h le samedi et le dimanche.

Vous aurez la chance de pouvoir déambuler dans une reconstitution de camp fortifié romain : les palissades et la tour de guet, la tente du centurion dans laquelle il sera possible d’entrer, les ateliers artisanaux, les commerces et la taverne.

Moments clés de ces deux journées : l’immersion de visiteurs volontaires dans une centurie, l’unité militaire de base dans l’armée romaine, composée d’une centaine d’hommes ! Il ne faudra pas oublier de réviser les ordres en latin !

Ces journées seront également l’occasion d’évoquer les mythes, les rites et les croyances sur la mort chez les Gallo-romains.

Spectacle « Le royaume de Pluton » à 15h30 et 16h45 le samedi. À 11h30, 14h30 et 16h le dimanche.

De nombreux ateliers seront accessibles en continu dont un qui vous invitera à reconstituer un atelier monétaire romain en LEGO®



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T15:00:00+02:00

2023-04-23T19:00:00+02:00

