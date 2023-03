Stage « Rome » Parc Asnapio, 18 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Stage « Rome » 18 et 19 avril Parc Asnapio 40€ / 32€ les 2 jours

Ce stage de 2 jours, ouverts aux enfants de plus de 7 ans, leur propose de se mettre dans la peau de jeunes romains et de découvrir la Rome antique. Ses bâtiments célèbres, son armée de légionnaires, ses conquêtes et ses légendes ainsi que la vie quotidienne et le latin, n’auront plus de secret pour eux. Des débuts à sa chute, ils apprendront tout sur l’une des plus grandes civilisations de l’Antiquité.

Pique-nique du midi fourni par les parents.

Sur réservation au 03 20 47 21 99.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 47 21 99 https://asnapio.villeneuvedascq.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T09:30:00+02:00 – 2023-04-18T12:30:00+02:00

2023-04-19T13:30:00+02:00 – 2023-04-19T16:30:00+02:00

