Cet évènement est passé À l’abordage ! Parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq À l’abordage ! Parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq, 27 octobre 2019, Villeneuve-d'Ascq. À l’abordage ! Dimanche 27 octobre 2019, 10h00 Parc Asnapio Tarif unique de 5€ pour les plus de 16 ans. Gratuit pour les moins de 16 ans. L’Eldorado des pirates au Parc Asnapio ! Plongez dans le monde des pirates! Les « naufragés de l’Inféri » vous accueilleront sur un campement de 600m2 encombré de coffres, radeaux, tonneaux, cordages et outils de navigation. Entre spectacles comiques, concerts scénarisés, spectacles interactifs pour les enfants et combats chorégraphiés, vous serez à la fête dans cette bulle temporelle qui vous ramènera au XVIIIème siècle. Il y aura également de nombreux ateliers participatifs qui permettront de mieux connaître la vie des pirates: initiation à l’escrime et à la jonglerie, tir à l’arc, découverte de la navigation et des techniques d’abordage… Cette festivité de clôture de la saison 2019 aura lieu dans le cadre de la programmation Eldorado de lille3000. Tarif unique de 5€ pour les plus de 16 ans. Entrée gratuite pour les moins de 16 ans. Certains ateliers seront en continu de 10h à 19h, d’autres fonctionneront par séances de 15, 30 ou 45mn. Sans inscription. Rendez-vous sur les lieux des ateliers. Parc Asnapio Rue Carpeaux, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-27T10:00:00+01:00 – 2019-10-27T19:00:00+01:00

2019-10-27T10:00:00+01:00 – 2019-10-27T19:00:00+01:00 Ville de Villeneuve D’Ascq Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Parc Asnapio Adresse Rue Carpeaux, 59650 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Parc Asnapio Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.639696;3.157194

Parc Asnapio Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/