Spectacle – Les dangereuses liaisons de Jacqueline et Marcel par la compagnie L'Art Osé – Festival Encore les beaux jours
Samedi 16 septembre, 14h30
Parc Arthur Clark
Accès libre et gratuit

par L’Art Osé_

Théâtre de rue_

Tout est en place : une table, deux livres, deux paires de lunettes.

Nous sommes prêts à vous lire Les liaisons dangereuses.

Texte emblématique du siècle des lumières, ce roman épistolaire de 175 lettres, imbroglio d’intrigues amoureuses, échappe à toute moralité.

Il ne pouvait que nous séduire.

A tout de suite… Merteuil et Valmont alias Jacqueline et Marcel Durée : 45 minutes

Tout public à partir de 12 ans SAMEDI 16 SEPTEMBRE à 14 h 30

Rendez-vous derrière la médiathèque de Wissous dans le parc Arthur Clark

24 rue du Général de Gressot 91320 Wissous

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Encore les beaux jours, spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux, organisé par la Communauté d'agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

