VISITE DU PARC ARCHITECTURAL PRIMA Parc architectural PRIMA Leulinghen-Bernes, 16 septembre 2023, Leulinghen-Bernes.

VISITE DU PARC ARCHITECTURAL PRIMA 16 et 17 septembre Parc architectural PRIMA Entrée libre. Prévoir chaussures pour marcher. S’équiper d’un smartphone

Entre art et architecture, venez découvrir, pour sa première ouverture au public, le parc architectural PRIMA , une fondation du Groupe CB.

14 micro-architectures réalisées par la future génération d’architectes et de designers européens. 14 oeuvres en pierre, acier et béton en bordure des Carrières du Boulonnais.

Prévoyez une heure environ pour cheminer à travers cette collection à ciel ouvert en famille, entre amis ou en solo.

L’accès du park se fera uniquement par navette au départ du parking de la salle des fêtes de Leulinghen-Bernes (suivre les panneaux). Navettes gratuites, rotation toutes les 15 minutes.

Parc architectural PRIMA 26 avenue de l’europe, 62250 LEULINGHEN-BERNES Leulinghen-Bernes 62250 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 99 67 00 https://www.prima-cb.com https://www.instagram.com/prima_architectural_foundation/?hl=fr# Parc architectural PRIMA, fondation du Groupe CB sur le site paysager du siège social du Groupe CB Parking de la mairie à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

@Nicolas Guiraud