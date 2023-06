Parc, arboretum et sculptures d’exception Parc arboretum Saint-Setiers, 15 septembre 2023, Saint-Setiers.

Parc, arboretum et sculptures d’exception 15 – 17 septembre Parc arboretum Gratuit. Entrée libre. Départ des visites commentées à 10h et à 15h. Durée de la visite commentée : 1h30. Il est recommandé de porter des chaussures adéquates, pour marcher sur les sentiers surtout si jamais il a plu les jours précédents.

Le parc et son arboretum, créés au XIXe siècle, sont de véritables trésors naturels. Ils renferment des trésors tels qu’un Thujopsis datant de 1802 et un majestueux douglas de 1895. À travers cinq kilomètres de sentiers forestiers, vous pourrez vous immerger dans cette nature préservée. L’île située au milieu de la rivière est quant à elle recouverte de magnifiques rhododendrons.

L’exposition de plusieurs sculptures ajoute une touche artistique à l’ensemble. Vous pourrez admirer la sculpture monumentale en terre intitulée « La Grande Nageuse » réalisée par Gerhard Lentink, ainsi que l’œuvre de Marc Duquesnoy datant de 2008, sculptée à partir de la souche d’un arbre, combinant bois et porcelaine.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous aurez l’opportunité de visiter le parc librement toute la journée, ou bien de participer à des visites commentées animées par le propriétaire. Profitez de cette occasion unique pour découvrir l’histoire et la beauté de ce lieu exceptionnel.

Parc arboretum Route de Sornac, 19290 Saint-Setiers Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 78 46 64 01 [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 46 64 01 »}, {« type »: « email », « value »: « guyguenroc@hotmail.fr »}] Le parc arboretum de Saint-Setiers est un parc privé ouvert au public toute l’année. C’est un site ancien avec des constructions datant du XVIIe siècle. Il a connu un développement accéléré à partir des années 1970. Les propriétaires successifs, amoureux des arbres et du patrimoine vivant, ont entretenu le parc en préservant son esprit naturel et ont ajouté de nouvelles espèces d’arbres et d’arbustes.

Aujourd’hui, les éléments du patrimoine qu’il abrite, tels que la cressonnière, la croix, les fontaines, le pigeonnier et la maison de maître, sont sublimés par la présence d’arbres centenaires ou rares sur le plateau de Millevaches.

L’arboretum de Saint-Setiers est un petit joyau naturel qui s’étend sur 3 hectares et abrite plus de 130 espèces d’arbres et massifs de fleurs. Il offre une variété d’ambiances, avec de grands arbres centenaires identifiés par des panneaux et de petites fleurs bordant les sentiers. Dans cet endroit, vous pourrez vivre une expérience en harmonie avec les arbres qui vous correspondent le mieux et organiser votre visite selon vos aspirations.

Vous découvrirez des arbres rares ou remarquables par leur taille, des arbres d’ombre ou de lumière. Prenez le temps de découvrir les lieux en marchant lentement, en éveillant vos cinq sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher.

L’arboretum vit et évolue au fil des saisons. Chaque arbre, chaque massif de fleurs connaît sa période de gloire : les pervenches, les sorbiers et les tilleuls au printemps, les rhododendrons en juin, le seringua, le deutzia, la gunera et les groseilliers en été, les chênes, les érables et les hêtres en automne, les houx et les nombreux conifères en hiver, sous la neige…

À la fin de votre visite, vous pourrez également visiter l’exposition « Nos amis les arbres » et découvrir quelques créations artistiques sur ce thème. Accessible depuis les gares de Bugeat et d’Ussel. Transports à la carte depuis la gare de Bugeat. Parking gratuit de 50 places à l’entrée du parc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Guy Guenroc