"Balade des cinq sens" à la rencontre des arbres et des fleurs du parc arboretum 2 – 4 juin

Participation financière libre pour la visite et pour la visite commentée.

06 78 46 64 01 Le parc arboretum de Saint-Setiers s’est développé progressivement depuis plusieurs générations. En 1996, M. et Mme Nadalon décident d’ouvrir le parc à la visite. Ici plus de 130 espèces d’arbres, résineux et feuillus, jeunes ou pluricentenaires et de nombreux massifs de fleurs offrent une promenade romantique où les cinq sens sont en éveil (la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût). En 2021, Guy Guenroc, passionné par les arbres, reprend le site et décide de s’inscrire dans la continuité historique de ce parc “très nature”. Après des travaux de remise en état, l’arboretum réouvre ses portes en 2022. Le parc est ouvert toute l’année car chaque arbre, chaque espèce de fleur a son moment de gloire. Les premières fleurs apparaisent dès février avec les pétassites, les anémones, les pervenches… puis les grands arbres préparent leur parure de printemps tels les mélèzes et tous les feuillus. Les rhododendrons du parc fleurisent fin mai puis le seringat, les hydrangeas… L’été, cette végétation est luxuriante : les aubépines, les érables, les bouleaux, les sorbiers, les houx, les aulnes et la gunera manicata .. Après avoir produit leurs fruits, les différents arbres vont revêtir leur belles couleurs d’automne : les faux pistachiers, le magnolia, les tilleuls, les chênes, les hêtres, les noisetiers, les peupliers, les frènes… puis l’hiver les nombreux connifères se révèlent avec les thuyas géants, les cryptomérias, les Douglas et autres sapins, les cèdres, les épicéas… Visite libre du parc arboretum de 8h30 à 19h00

Visites commentées (d’une durée maximum de 2h) à 10h00 et à 15h00

