Ciné Plein Air 2023 Parc arboré du Terroir Castelnau-d’Estrétefonds, 1 juillet 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Le samedi 1er juillet 2023 à la nuit tombée, vers 21h pour le début de la projection. Dès 19h, soirée conviviale avec restauration et buvette sur place par l’AP2EM. En famille, entre amis, ou entre voisins, on s’installe bien confortablement pour profiter de cette soirée sous les étoiles. Le 7ème Art est mis à l’honneur.

Projection de courts-métrages et du film : « Délicieux » est un film réalisé par Eric Besnard Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume de Toncquédec.

En 1789, avant la Révolution française, Pierre Manceron (Grégory Gadebois) est le cuisinier d’un aristocrate gastronome. Renvoyé pour avoir revendiqué une part de liberté de création dans ses plats, il s’installe dans la maison abandonnée de son père Jacob (Christian Bouillette), un ami de la famille et avec son fils, Benjamin (Lorenzo Lefèbvre). Le temps passe et il perd la motivation culinaire. Une femme (Isabelle Carré), vient se proposer comme apprentie.

SYNOPSIS : A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Parc arboré du Terroir Chemin du hallier 31620 castelnau d’estretefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

