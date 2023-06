Soirée des Arts de la rue Parc Arboré de Beauchamp Beauchamp, 1 juillet 2023, Beauchamp.

Soirée des Arts de la rue Samedi 1 juillet, 21h00 Parc Arboré de Beauchamp

Pour débuter l’été, rendez-vous au parc arboré pour une soirée spéciale Théâtre de rue. Au programme deux spectacles : « 2 Secondes » de la Cie Petit Monsieur où comment le héros, Paul Durand, tente de s’approprier les outils des temps modernes : une tente. En seconde partie de soirée, retrouvez la Compagnie Annibal et ses éléphants dans « L’Étrange Cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde », une adaptation libre et comique du roman de Stevenson.

Parc Arboré de Beauchamp 110 avenue Anatole-France 95250 Beauchamp Beauchamp 95250 Val-d’Oise Île-de-France 01 30 40 45 45 https://ville-beauchamp.fr/ https://www.facebook.com/VilledeBeauchamp

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

© Cie Annibal et ses éléphants