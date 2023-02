PARC AQUATIQUE DE L’AQUABOULEVARD AQUABOULEVARD, 7 janvier 2024, PARIS.

PARC AQUATIQUE DE L’AQUABOULEVARD AQUABOULEVARD. Un spectacle à la date du 2024-01-07 à 08:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 20.0 à 37.0 euros.

Visite uniquement à la date indiquée sur le billet. Brassards obligatoires >6 ans inclus 1 Adulte majeur obligatoire pour 5 personnes présentes. L’Aquaboulevard de Paris vous propose un embarquement immédiat dans le plus grand Parc Aquatique urbain d’Europe : 2 bassins à vagues, 11 toboggans géants, des jacuzzis intérieurs et extérieurs, des rivières à contre-courant, 4 000 m2 de sable fin pour une vraie plage de bord de mer, plus de 30 paillotes de l’Ile Maurice ainsi qu’une multitude de jeux d’eau… LE PARC AQUATIQUE VOUS ACCUEILLE :• LES WEEK-ENDS :• samedi : 8h00 – 24h00• dimanche : 8h00 – 23h00• LES JOURS FÉRIÉS : 8h00 – 23h00• ET LES VACANCES SCOLAIRES (Zone C) :• du lundi au jeudi : 9h00 – 23h00• vendredi : 9h00 – 24h00• samedi : 8h00 – 24h00• dimanche : 8h00 – 23h00A compter du 6 septembre 2021 et jusqu’au début de la saison estivale , le parc est ouvert exclusivement les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires (Zone C).Fermeture des caisses à 21h00 tous les jours.Les horaires d’ouverture des jours fériés sont identiques à ceux du dimanche.INFORMATIONS PRATIQUESL’accès au parc aquatique est autorisé à partir de 3 ans.. 6 billets par acheteur maximum· Casier vestiaire : 2€ sur place· Les enfants entre 3 et 11 ans inclus doivent justifier de leur âge pour bénéficier du tarif Enfant.· Le tarif Adulte est applicable à partir de 12 ans· Les enfants de moins de 12 ans et de plus d’1,45 m devront justifier de leur âge sur présentation d’une pièce d’identité.· Les enfants de moins de 12 ans devront impérativement être accompagnés d’un adulte majeur et placés sous la responsabilité de ce dernier.·· Une seule personne par cabine de déshabillage. Prévoir une pièce de 1 €uro pour les casiers.· Tenue de bain obligatoire dans le parc aquatique : seuls les slips de bain et boxers moulants sont autorisés ; shorts, caleçons, paréos et autres tenues sont interdits.· Le pique nique est interdit. Toute sortie est définitive.· Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du Parc Aquatique· La douche et le passage par les pédiluves sont obligatoires avant d’entrer dans les bassins.· Les équipements musicaux et les ballons sont strictement interdits· Tout manque de respect envers le personnel de l’Aquaboulevard sera sanctionné. Le non respect de ce règlement pourra entraîner l’exclusion immédiate et définitive de l’Aquaboulevard.

AQUABOULEVARD PARIS 4-6, RUE LOUIS ARMAND Paris

