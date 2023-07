Festival Interfolk : Animation Serbie Parc Antoinette Moulin Saint-Étienne-Lardeyrol, 23 juillet 2023, Saint-Étienne-Lardeyrol.

Saint-Étienne-Lardeyrol,Haute-Loire

Spectacle avec le CZNTK Abresevic Valjevo (Serbie).

Repli salle polyvalente si intempéries..

2023-07-23 17:30:00

Parc Antoinette Moulin

Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Show with CZNTK Abresevic Valjevo (Serbia).

In case of bad weather.

Actuación del CZNTK Abresevic Valjevo (Serbia).

Refuerzo en la sala polivalente en caso de mal tiempo.

Aufführung mit dem CZNTK Abresevic Valjevo (Serbien).

Ausweichen in die Mehrzweckhalle bei schlechtem Wetter.

