Sortilèges de la pleine lune avec Michèle Galaret Parc Animalier Les Loups de Chabrières Sainte-Feyre, 15 août 2023, Sainte-Feyre.

Sainte-Feyre,Creuse

Balade contée avec Michel Galaret : « Garou »

Le loup nous fascine et nous fait peur. Les histoires à son sujet foisonnent. Mais lui, que pense-t-il des hommes ? Entre les histoires de garou, de meneur de loup ou de loup végétarien, s’intercale le point de vue du Loup. Juste de quoi ressentir la vraie nature de l’Homme !

A partir de 6/7 ans..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 23:00:00. EUR.

Parc Animalier Les Loups de Chabrières

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Storytelling walk with Michel Galaret: « Garou

The wolf both fascinates and frightens us. Stories about them abound. But what does he think of men? Between the stories of the garou, the wolf leader and the vegetarian wolf, there’s the wolf’s point of view. Just the thing to get a feel for the true nature of man!

Ages 6/7 and up.

Paseo de cuentos con Michel Galaret: « Garou

El lobo nos fascina y nos asusta. Abundan las historias sobre ellos. Pero, ¿qué piensa del hombre? Entre las historias del garou, el líder lobo y el lobo vegetariano, está el punto de vista del lobo. Justo lo que hace falta para hacerse una idea de la verdadera naturaleza del hombre

A partir de 6/7 años.

Erzählter Spaziergang mit Michel Galaret: « Garou »

Der Wolf fasziniert uns und macht uns Angst. Es gibt unzählige Geschichten über ihn. Aber was denkt er über die Menschen? Zwischen den Geschichten über den Garou, den Wolfsführer oder den vegetarischen Wolf wird die Sicht des Wolfes eingeflochten. Genau das Richtige, um die wahre Natur des Menschen zu spüren!

Ab 6/7 Jahren.

