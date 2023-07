Sortilèges de la pleine lune avec Malika Verlaguet Parc Animalier Les Loups de Chabrières Sainte-Feyre, 1 août 2023, Sainte-Feyre.

Sainte-Feyre,Creuse

Balade contée avec Malika Verlaguet : « Anima »

Des contes où la part belle est faite aux bêtes… Les sauvages qui courent, les douces qui ronronnent, les mystérieuses qu’on ne voit jamais, celles qui galopent, celles qui se cachent, celles qui dansent celles qui s’apprivoisent, qu’on caresse. Celles qui parlent. Celles qu’on ne peut frôler et celles qu’on doit oublier. Celles dont on devine l’âme. Celles dont on a peur. Et celles tapies au fond de nous. Des contes qui rendent hommage au souffle qui anime les êtres vivants, à la vie, tout simplement !

A partir de 7/8 ans..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 23:00:00. EUR.

Parc Animalier Les Loups de Chabrières

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Storytelling stroll with Malika Verlaguet: « Anima

Tales that give pride of place to animals? The wild ones that run, the gentle ones that purr, the mysterious ones we never see, the ones that gallop, the ones that hide, the ones that dance, the ones that tame, that we caress. Those that speak. The ones you can’t touch and the ones you have to forget. The ones whose souls you can guess. The ones we fear. And those lurking deep inside. Tales that pay homage to the breath that animates living beings, to life, quite simply!

Ages 7/8 and up.

Paseo de cuentos con Malika Verlaguet: « Anima

Estos cuentos tratan de animales.. Los salvajes que corren, los mansos que ronronean, los misteriosos que nunca vemos, los que galopan, los que se esconden, los que bailan, los domesticados, los que acariciamos. Los que hablan. Los que no se pueden tocar y los que hay que olvidar. Los que se les adivina el alma. Las que tememos. Y las que nos acechan en lo más profundo. Cuentos que rinden homenaje al aliento que anima a los seres vivos, a la vida, ¡simplemente!

A partir de 7/8 años.

Märchenhafter Spaziergang mit Malika Verlaguet: « Anima »

Märchen, in denen die Tiere eine große Rolle spielen? Die wilden, die rennen, die sanften, die schnurren, die geheimnisvollen, die man nie sieht, die, die galoppieren, die, die sich verstecken, die, die tanzen, die, die sich zähmen, die man streichelt. Die, die sprechen. Die, die man nicht streifen kann, und die, die man vergessen muss. Die, deren Seele man erahnen kann. Die, vor denen wir Angst haben. Und die, die tief in unserem Inneren lauern. Diese Geschichten sind eine Hommage an den Atem, der die Lebewesen belebt, an das Leben, ganz einfach!

Ab 7/8 Jahren.

