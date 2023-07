Sortilèges de la pleine lune avec Sandrine Gniady et Vincent Brusel Parc Animalier Les Loups de Chabrières Sainte-Feyre, 18 juillet 2023, Sainte-Feyre.

Sainte-Feyre,Creuse

Balade contée avec Sandrine Gniady et Vincent Brusel : « Le Festin Mémorable »

Diableries et autres étrangetés limousines en musique. Histoires d’un temps où la parole portait l’empreinte sauvage des landes, des bois, des torrents et des nuées de la montagne limousine. Quand tout parlait encore si fort à l’oreille : la lune, les étoiles, le nuage, le vent, l’arbre, la fleur et les bêtes.

A partir de 8 ans..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 23:00:00. EUR.

Parc Animalier Les Loups de Chabrières

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Storytelling stroll with Sandrine Gniady and Vincent Brusel: « Le Festin Mémorable » (The Memorable Feast)

Diableries and other Limousin oddities in music. Stories of a time when words bore the wild imprint of the moors, woods, streams and clouds of the Limousin mountains. When everything still spoke so loudly to the ear: the moon, the stars, the cloud, the wind, the tree, the flower and the beasts.

For ages 8 and up.

Paseo de cuentos con Sandrine Gniady y Vincent Brusel: « Le Festin Mémorable » (La fiesta memorable)

Diablerías y otras rarezas del Lemosín en música. Historias de un tiempo en el que las palabras llevaban la huella salvaje de los páramos, los bosques, los arroyos y las nubes de las montañas del Lemosín. Cuando todo hablaba aún tan fuerte al oído: la luna, las estrellas, la nube, el viento, el árbol, la flor y los animales.

A partir de 8 años.

Erzählter Spaziergang mit Sandrine Gniady und Vincent Brusel: « Le Festin Mémorable »

Diableries und andere limousinische Merkwürdigkeiten mit Musik. Geschichten aus einer Zeit, in der das Wort den wilden Abdruck der Heiden, Wälder, Bäche und Wolken des Limousin-Gebirges trug. Als alles noch so laut mit dem Ohr sprach: der Mond, die Sterne, die Wolke, der Wind, der Baum, die Blume und die Tiere.

Ab 8 Jahren.

