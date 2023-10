Découverte du Parc animalier : jeux en plein air Parc animalier Gramat, 3 novembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Après-midi jeux en plein air, Loup-garou géant, poule renard-vipère, et autres jeux inspirés de nos amis les animaux.

2023-11-03 15:00:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

Parc animalier

Gramat 46500 Lot Occitanie



Afternoon of outdoor games: Giant werewolf, fox-father hen, and other games inspired by our animal friends

Tarde de juegos al aire libre, hombre lobo gigante, zorro-padre gallina y otros juegos inspirados en nuestros amigos los animales

Spielenachmittag im Freien, Riesen-Werwolf, Fuchs-Vater-Henne und andere Spiele, die von unseren tierischen Freunden inspiriert sind

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Vallée de la Dordogne