Découverte du Parc animalier : atelier découverte Parc animalier Gramat, 29 octobre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Avec nos soigneurs, apprends à mieux connaître les Loups, les Our, et tous ces animaux qui nous font peur.

2023-10-29 16:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

Parc animalier

Gramat 46500 Lot Occitanie



With our carers, learn more about Wolves, Bears and all those animals that frighten us

Con nuestros cuidadores, aprende más sobre los lobos, los osos y todos esos animales que nos dan miedo

Lerne mit unseren Tierpflegern mehr über Wölfe, Ours und all die Tiere, vor denen wir Angst haben

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Vallée de la Dordogne