Découverte du Parc animalier : mange avec les Ours Parc Animalier Gramat, 27 octobre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Une soirée inoubliable à la table des ours. Vous pourrez entrer dans leur enclos et déguster leurs plats préférés…

Réservation obligatoire au 05 65 38 81 22.

2023-10-27 19:00:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

Parc Animalier

Gramat 46500 Lot Occitanie



An unforgettable evening at the bears’ table. You can enter their enclosure and taste their favorite dishes?

Reservations required on 05 65 38 81 22

Una velada inolvidable en la mesa de los osos. Podrá entrar en su recinto y degustar sus platos favoritos..

Imprescindible reservar en el 05 65 38 81 22

Ein unvergesslicher Abend am Tisch der Bären. Sie können in ihr Gehege gehen und ihre Lieblingsspeisen probieren

Reservierung erforderlich unter 05 65 38 81 22

