Découverte du Parc animalier : mange avec les Ours Parc animalier Gramat, 29 septembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Au programme, un dîner gourmand inoubliable partagé avec les Ours

Que mangent les ours ? Nous vous invitons à le découvrir à travers un dîner gourmand inoubliable à la table de Flocon, Naout et Groseille!

Une dégustation savoureuse et insolite face à la doline

Vous participerez à un nourrissage exceptionnel avec une présentation de la vie nocturne des animaux et du chant des loups

Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles pour une visite qui mettra tous vos sens en éveil…

Réservation obligatoire au 0565388122.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . 0 EUR.

Parc animalier

Gramat 46500 Lot Occitanie



An unforgettable gourmet dinner with the Bears

What do bears eat? We invite you to find out at an unforgettable gourmet dinner with Flocon, Naout and Groseille!

A tasty and unusual tasting experience in front of the sinkhole

You’ll take part in an exceptional feeding with a presentation on the nocturnal life of the animals and the song of the wolves

Keep your eyes and ears open for a visit that will awaken all your senses…

Reservations required at 0565388122

En el programa, una inolvidable cena gourmet compartida con los Osos

¿Qué comen los osos? Le invitamos a descubrirlo en una inolvidable cena gourmet con Flocon, Naout y Groseille

Una sabrosa e insólita degustación frente al sumidero

Participará en una alimentación excepcional con una presentación sobre la vida nocturna de los animales y el canto de los lobos

Mantenga los ojos y los oídos bien abiertos para una visita que despertará todos sus sentidos…

Imprescindible reservar en 0565388122

Auf dem Programm steht ein unvergessliches Gourmet-Dinner, das du mit den Bären teilst

Was essen Bären? Wir laden Sie ein, dies bei einem unvergesslichen Gourmet-Dinner am Tisch von Flocon, Naout und Groseille zu entdecken!

Eine schmackhafte und ungewöhnliche Verkostung vor der Doline

Sie nehmen an einer außergewöhnlichen Fütterung teil, bei der das Nachtleben der Tiere und der Gesang der Wölfe vorgestellt werden

Halten Sie Augen und Ohren offen für einen Besuch, der alle Ihre Sinne wecken wird…

Reservierung erforderlich unter 0565388122

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Vallée de la Dordogne