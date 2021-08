Bourg-le-Roi La Tour Bourg le Roi 72610 Bourg le Roi, Sarthe parc animalier et Histoire La Tour Bourg le Roi 72610 Bourg-le-Roi Catégories d’évènement: Bourg le Roi

Le parc animalier d’une surface de 2 hectares est situé sur le site de La Tour dominé par les ruines du donjon du XII ème siècle. Un magnifique panorama à 360°offre à la vue dans un parcours empreint de sérénité et chargé d’Histoire. Les visiteurs se promènent parmi les animaux (ânesses du Cotentin, chèvres naines, alpagas et moutons d’Ouessant). Un circuit pédagogique agrémenté de chênes rouges d’Amérique et de panonceaux questions-réponses est proposé pour le plaisir des petits et des grands. Des bancs de granit jalonnent la promenade invitant les visiteurs au repos. En pratiquant l’éco-pâturage ces animaux participent à la protection de l’environnement.

Entrée libre

