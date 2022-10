PARC ANIMALIER BOIS DE SAINT PIERRE : Animation parent/enfant – Devenez soigneuse et soigneur en herbe auprès des petits animaux domestiques Parc Animalier des Bois de Saint Pierre Smarves Catégories d’évènement: Smarves

PARC ANIMALIER BOIS DE SAINT PIERRE : Animation parent/enfant – Devenez soigneuse et soigneur en herbe auprès des petits animaux domestiques
19 octobre – 22 décembre
Parc Animalier des Bois de Saint Pierre

Réservation obligatoire (nombre de place limitée), animation gratuite.

Venez apprendre comment soigner les animaux.
Parc Animalier des Bois de Saint Pierre
Smarves (86240)
Smarves 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-19T10:30:00+02:00

2022-12-22T12:00:00+01:00

