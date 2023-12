Cet évènement est passé AFFÛTS PHOTOS parc animalier de Ste Croix Rhodes Catégories d’Évènement: Moselle

RHODES AFFÛTS PHOTOS parc animalier de Ste Croix Rhodes, 15 décembre 2023, Rhodes. Rhodes Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-15 09:00:00

fin : 2023-12-15 16:30:00 Pour les passionnés de photographie animalière, vivez une journée en immersion totale dans l’intimité des animaux sauvages : ours, pélicans, lynx, loups, vautours, pandas roux, renards… Une expérience unique vous attend : le Parc Animalier en exclusivité pour réaliser de magnifiques portraits d’animaux sauvages ! Le programme détaillé de la journée vous sera présenté à votre arrivée sur place (ajusté en fonction des conditions météo et des rythmes biologiques des animaux).

Billetterie en ligne uniquement. Il est nécessaire d’avoir 18 ans révolus. Sept personnes maximum par date..

parc animalier de Ste Croix

Rhodes 57810 Moselle Grand Est

