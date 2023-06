CONCERT ET DÉBAT SUR LA BIODIVERSITÉ CONTEMPORAINE Parc animalier de Sainte Croix Rhodes, 10 juillet 2023, Rhodes.

Rhodes,Moselle

Ce concert-lecture inédit autour de l’éveil des oiseaux alterne entre des lectures de textes de et par Allain Bougrain Dubourg, et œuvres musicales chantées ou purement instrumentale, par la Chapelle Harmonique, de C. Le Jeune, Lassus, T. Arne, F. Couperin, A. Vivaldi, LC Daquin, Rameau etc. Suivi d’un débat sur les enjeux contemporains de la biodiversité contemporaine.

Pour cet événement payant, la réservation est obligatoire à partir du 12 juin 2023.. Tout public

Lundi 2023-07-10 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-10 19:00:00. 15 EUR.

Parc animalier de Sainte Croix

Rhodes 57810 Moselle Grand Est



This original concert-reading on the theme of bird awakening alternates between readings of texts by and about Allain Bougrain Dubourg, and sung or purely instrumental musical works, by La Chapelle Harmonique, by C. Le Jeune, Lassus, T. Arne, F. Couperin, A. Vivaldi, LC Daquin, Rameau and others. Followed by a debate on contemporary biodiversity issues.

Reservations for this ticketed event are required from June 12, 2023.

Este original concierto-lectura sobre el tema del despertar de los pájaros alterna lecturas de textos de y sobre Allain Bougrain Dubourg y obras musicales, cantadas o puramente instrumentales, de la Chapelle Harmonique, de C. Le Jeune, Lassus, T. Arne, F. Couperin, A. Vivaldi, LC Daquin, Rameau y otros. A continuación, tendrá lugar un debate sobre la biodiversidad contemporánea.

Para este evento con entrada, la reserva es obligatoria a partir del 12 de junio de 2023.

Dieses neuartige Lesekonzert rund um das Erwachen der Vögel wechselt zwischen Textlesungen von und mit Allain Bougrain Dubourg und gesungenen oder rein instrumentalen Musikwerken von La Chapelle Harmonique von C. Le Jeune, Lassus, T. Arne, F. Couperin, A. Vivaldi, LC Daquin, Rameau etc. ab. Anschließend folgt eine Debatte über die zeitgenössischen Herausforderungen der heutigen Biodiversität.

Für diese kostenpflichtige Veranstaltung ist eine Reservierung ab dem 12. Juni 2023 erforderlich.

